Journée mondiale de l’enfance : plus de 5500 enfants victimes de l’offensive israélienne à Gaza

La ministère de l’Éducation palestinienne a rapporté qu’au-delà de 5500 enfants, dont plus de 3000 élèves, ont été victimes depuis le début de l’agression israélienne contre la bande de Gaza le 7 octobre dernier.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, le ministère a souligné que les scènes de meurtre d’enfants et d’étudiants dans la bande de Gaza ont dépassé toutes les normes et conventions. Ces scènes horribles, relayées par les médias, révèlent la mentalité de l’occupation et sa cible continue sur l’éducation dans toutes les provinces du pays. Il a également été mentionné d’autres incidents en Cisjordanie et à Jérusalem, comme des assassinats arbitraires, des attaques dans les écoles, et des obstructions aux étudiants et au personnel éducatif.

Selon les statistiques provisoires du ministère de la Santé, le nombre de martyrs dans la bande de Gaza a dépassé 12 200, dont environ 5500 enfants, 3250 femmes et 690 personnes âgées. Le nombre de blessés dépasse 29 500, et plus de 4000 citoyens restent disparus, dont 2000 enfants.