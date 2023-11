Tunisie – Météo : Pluies locales attendues au nord-ouest

Le ciel sera peu nuageux au nord, samedi, avec possibilité de chutes de pluies locales, le matin, sur les régions du nord-ouest, prévoit l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales se situeront entre 17 et 23 degrés, au nord et aux hauteurs, et entre 22 et 26 degrés dans le reste de régions.

Le vent soufflera du secteur nord au nord et au centre, et du secteur Est au sud. Sa vitesse sera forte (de 30 à 60 km/h), près des côtes, et modérée à relativement forte (de 20 à 40 km/h), à l’intérieur du pays.

La mer sera très agitée à agitée localement.