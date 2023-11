Mondial-2026 (Qualif) : “la forme physique et la stabilité des performances sont les principaux critères de choix des joueurs” (J.Kadri)

Le sélectionneur national, Jalel Kadri, a affirmé, jeudi, que la forme physique et la stabilité des performances sont les principaux critères fixés par le staff technique pour le choix de la liste des joueurs qui disputeront les qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège de la Fédération tunisienne de football, à l’occasion de l’annonce de la liste des joueurs retenus pour les matches de qualification pour le Mondial-2026 contre le Sao Tomé et le Malawi, les 17 et 21 novembre, Kadri a précisé que la nouvelle liste de l’équipe nationale verra le retour de Ferjani Sassi, pour ses bonnes performances avec son équipe Al-Gharafa dans le championnat du Qatar, ainsi que des joueurs qui ont brillé lors du championnat de la Ligue 1 à l’instar du défenseur de l’Etoile du Sahel, Hamza Jelassi, du milieu de terrain de l’Espérance de Tunis, Houssam Tka, et du joueur du C. Africain, Ghaith Zaalouni.

La liste enregistre en revanche l’absence du trio composé de Yann Valéry et Mohamed Dragher pour des choix techniques et Ali Maaloul pour cause de blessure, indique le coach national, ajoutant qu’il n’a pas convoqué cette fois Hannibal Mejbri, qui vit une situation relativement compliquée au sein de équipe Manchester United, et Anis Ben Slimane, qui traverse à son tour une période difficile avec son équipe Sheffield United, et “ce pour leur bien et le bien de la sélection”, a-t-il dit.

Kadri a souligné que le onze national a traversé récemment une situation difficile après les deux défaites concédées en amical contre la Corée du Sud à Séoul (4-0) et le Japon à Kobé (2-0), indiquant que l’ensemble du groupe, y compris le staff technique, n’était pas satisfait des prestations des joueurs ni des résultats.

Il a expliqué à ce propos que l’équipe a été physiquement affectée par la longue distance du voyage vers la Corée du Sud et le Japon, notant que les joueurs ont besoin aujourd’hui du soutien du public, à l’occasion du début des qualifications de la Coupe du monde.

Le sélectionneur national a affirmé que la qualification à la phase finale de la Coupe du monde 2026 est le premier objectif de la Tunisie mettant en garde ses joueurs contre l’excès de confiance face à leurs adversaires notamment ceux considérés comme des outsiders..

Il a par ailleurs déclaré que la plupart des joueurs ont été touchés, comme l’ensemble des membres du bureau fédéral, par l’arrêt du président de la Fédération tunisienne de football, Wadie Jari, espérant que “ce dernier qui est considéré comme un père, un frère aîné et un soutien pour la plupart des joueurs, soit acquitté par la justice”.

Kadri a en conclusion, promis aux supporters de bien entamer son nouveau parcours dans les éliminatoires de la Coupe du Monde et d’honorer le drapeau national lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue en janvier prochain en Côte d’Ivoire.

Le onze national affrontera le Sao Tomé-et-Principe, le 17 novembre au stade Hammadi Agrebi de Radès, et le Malawi le 21 à Lilongwe, dans le cadre du groupe H composé également de la Guinée équatoriale, de la Namibie et du Libéria.

Voici la liste des joueurs retenus :

Gardiens : Aymen Dahmène (Al Hazm, Arabie Saoudite), Bechir Ben Said (US Monastir), Moez Hassan (Club Africain).

Défenseurs : Alaa Ghram (CS Sfaxien), Ali Abdi (FC Caen, France), Gaith Zaalouni (Club Africain), Hamza Jelassi (Etoile du Sahel), Montassar Talbi (Lorient, France), Oussama Haddadi (Greuther Fürth, Allemagne), Wajdi Kechrida (Atromitos, Grèce), Yassine Meriah (Espérance de Tunis), Mohammed Amin Cherni (Laval, France)

Milieux : Aissa Laidouni (Union Berlin, Allemagne), Elyes Skhiri (Eintracht Francfort, Allemagne), Ferjani Sassi (Al Gharafa, Qatar), Hamza Rafia (Lecce, Italie), Houssam Tka (Espérance de Tunis), Mohamed Ali Ben Romdhane (Ferencvaros, Hongrie), Mohamed Hadj Mahmoud (FC Lugano, Suisse)

Attaquants : Elias Achouri (FC Copenhague, Danemark), Firas Belarbi (Sharjah FC, Emirats), Haythem Jouini (Stade Tunisien), Naim Sliti (Al Ahli, Qatar), Youssef Msakni (Al Arabi, Qatar), Seifallah Letaief (Winterthour, Suisse), Taha Yassine Khenissi (Al Kowait, Koweit).