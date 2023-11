Football – Ligue 1 (mise à jour 7e j.) : L’Espérance bat le CA Bizertin et reprend la tête

L’Espérance de Tunis a repris la tête du classement de la poule B grâce à sa victoire face au CA Bizertin (0-2), mercredi à Bizerte, dans le cadre de la mise à jour de la 7e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

De retour en compétition locale après l’intermède de l’African Football League, la formation sang et or a réussi sa reprise en allant s’imposer sur la pelouse du stade 15 octobre face l’équipe de Bizerte grâce à un but contre son camp de Achraf Ferchichi à la 13e et un autre de Yan Sasse en début de seconde période (43).

A la faveur de ce succès, les protégés de Tarek Thabet qui confortent leur invincibilité, s’installent en tête du classement avec 16 points ex aequo avec l’US Monastir, avec un match en retard face l’AS Marsa.

De son côté, l’équipe locale dont c’est la 2e défaite de suite, partage la 5e position avec l’US tataouine avec 6 points chacune.

POULE B

7e journée

Mercredi

A Bizerte :

CA Bizertin 0

Espérance de Tunis 2

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. Espérance 16 6 5 1 0 10 3 +7

. US Monastir 16 7 5 1 1 12 7 +5

3. CS Sfaxien 13 8 4 1 3 9 3 +6

4. ES Métlaoui 9 7 2 3 2 8 8 0

5 . US Tataouine 6 7 1 3 3 4 8 -4

. CA Bizertin 6 8 1 3 4 2 8 -6

7. AS Marsa 2 7 0 2 5 2 10 -8