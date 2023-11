Le chef du renseignement militaire israélien admet un échec majeur

Le 1er novembre 2023, Aharon Haliva, chef de la division du renseignement militaire israélien “Aman”, a fait une déclaration qui a secoué les cercles de sécurité et de renseignement en Israël. Il a reconnu publiquement que son agence avait échoué dans sa mission cruciale de prévenir le déclenchement d’une guerre majeure.

Haliva a déclaré : “Le renseignement militaire sous ma direction a connu un échec dans sa mission la plus vitale, qui consiste à anticiper et à avertir en cas de déclenchement d’une guerre.”

Cette admission rare et franche de l’échec par un haut responsable du renseignement israélien a soulevé des questions sur les circonstances entourant cette défaillance et les conséquences potentielles sur la sécurité nationale. Haliva a également pris sur lui la responsabilité de cet échec en affirmant : “En tant que chef du renseignement militaire, j’assume la pleine responsabilité de cette situation. Comme je l’ai déclaré dès le premier jour de la guerre, nous faisons face à des ennemis dans le nord et l’est, à proximité et au loin. Les soldats du renseignement militaire sont pleinement engagés dans cette bataille, tant en termes de défense que d’offensive.”

Il a conclu en adressant un message à son personnel : “Je dis à tous ceux qui servent au sein du renseignement militaire de se concentrer sur leur mission, de mettre de côté toute autre considération, et je suis là pour les soutenir.”