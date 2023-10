Nabil Ammar appelle ses homologues européens à imposer un arrêt immédiat des attaques israéliennes contre la bande de Gaza

Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a appelé dimanche, lors de ses entretiens téléphoniques avec ses homologues européens, à l’impératif d’assumer la responsabilité politique et d’imposer un arrêt immédiat des attaques barbares sionistes et inhumaine contre la bande de Gaza.

Dans un communiqué rendu public par le ministère des affaires étrangères, Nabil Ammar a insisté sur la nécessité de stopper la politique d’assassinat des innocents, dont des enfants et des nourrissons, et d’interdire toute tentative de déportation du peuple palestinien de ses territoires et de leur fournir en urgence des aides nécessaires.

Il a signalé, par la même occasion, le danger de la situation actuelle dans les territoires palestiniens occupés. Les entretiens téléphoniques du ministre des affaires étrangères ont été effectués avec ses homologues d’Italie, Portugal, Belgique, Espagne, Grande Bretagne. Nabil Ammar, a souligné, lors de ces entretiens, l’atrocité des attaques incessantes des forces de l’occupation israélienne contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza en infraction flagrante à la loi et aux valeurs des droits humains.

La politique d’oppression et d’occupation des territoires ne peut pas continuer a encore affirmé Nabil Ammar, rappelant que cette situation engendre un élargissement du cercle de la violence, le désordre et l’instabilité. Il a souligné à ce propos, l’importance d’accorder au peuple palestinien ses droits spoliés conformément aux législations internationales.