Le front de salut national a organisé dimanche une marche de solidarité avec le peuple palestinien et la résistance palestinienne, faisant face à une agression des forces de l’occupation israélienne dans la bande de Gaza. Environ 2000 personnes ont participé à cette marche, qui a démarré de la place Bab El Bhar en direction du théâtre municipal, scandant des slogans soutenant le peuple palestinien militant pour libérer ses territoires occupés et contre la France et les Etats Unis d’Amérique complices, dans cette attaque, avec Israel, pour ses crimes commis contre la bande de Gaza.

Dans le discours prononcé lors de ce rassemblement, le président du front de salut national Ahmed Najib Chebbi a affirmé la ferme position au côté de la résistance palestinienne, dénonçant le soutien accordé par la France et les USA aux forces de l’occupation israélienne au détriment des légitimes droits du peuple palestinien frère qui milite pour recouvrer ses terres spoliées.

Les participants à la marche, dont Samir Dilou, Imed Khemiri, porte-parole du mouvement Ennahdha, et Abdellatif Mekki, secrétaire général du parti “travail et réalisation” (Amal we Injaz), ont également évoqué la situation des détenus dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat. Les participants à la marche ont par la suite fait un don, une campagne organisée par l’union tunisienne de solidarité sociale, (UTSS) pour soutenir le peuple palestinien dans la bande de Gaza qui fait face à des raids incessants perpétrés par les forces de l’occupation israélienne