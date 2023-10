Mohamed Salah perd son statut de ‘fierté des arabes’ suite à son silence sur Gaza

Le silence de Mohamed Salah face aux récents événements à Gaza suscite des réactions diverses au sein de la communauté arabophone. En dépit de la notoriété de la star égyptienne du football, qui a été saluée pour ses performances exceptionnelles avec Liverpool et a été surnommée la “fierté des Arabes”, son choix de ne pas exprimer publiquement son point de vue sur les actions de l’armée israélienne à Gaza a entraîné une perte significative de followers sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram.

Le débat autour du rôle des personnalités publiques dans la sensibilisation à des causes politiques ou humanitaires est complexe. Certains soutiennent que leur notoriété devrait être utilisée pour sensibiliser et plaider en faveur de la justice et des droits de l’homme, tandis que d’autres estiment que ces individus ne sont pas tenus de s’exprimer sur des questions politiques et que leur principale responsabilité est de se concentrer sur leur domaine d’expertise.