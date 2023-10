Faten Fazaa : “Je suis pour l’Amour, Contre le Mariage”

L’écrivaine tunisienne Faten Fazaa a récemment fait des déclarations qui ont suscité une vive controverse. Lors de son apparition sur la radio IFM, elle a exprimé des opinions inhabituelles sur le mariage.

Faten Fazaa a déclaré : “Le mariage selon mon fiancé est essentiel, tandis que je suis pour l’amour et contre le mariage. Il n’y a aucune obligation à se marier. La flamme de l’amour existe, et si nous décidons de nous marier, cette flamme finira par s’éteindre. J’ai des enfants, et il a aussi les siens. Mes enfants ne sont pas obligés de vivre avec le mari de leur mère. En fait, je veux écrire des livres, je ne veux pas me marier, je veux simplement passer du temps avec lui le week-end et m’amuser.”

Ces commentaires ont provoqué un débat animé sur les réseaux sociaux. Certains ont salué la perspective de Faten Fazaa, tandis que d’autres l’ont critiquée pour ses vues sur le mariage.