Adieu à Lamia Hakim, l’enfant du soleil et de la lune …

Tunis, le 8 octobre 2023 – C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Lamia Hakim, une jeune femme qui avait conquis le cœur de tout un pays. Lamiaa s’est éteinte après une longue bataille contre une maladie dévastatrice, laissant derrière elle un héritage d’inspiration et de courage.

Lamia Hakim, la célèbre Tunisienne atteinte du Xeroderma Pigmentosum (XP), une maladie génétique autosomique récessive qui rend la peau extrêmement sensible au soleil, a malheureusement perdu sa bataille contre cette maladie rare. Son courage et sa détermination à vivre malgré les défis considérables auxquels elle était confrontée ont inspiré des milliers de personnes en Tunisie et au-delà. Le XP est une maladie délicate, où les enfants doivent hériter des deux gènes mutés de leurs parents pour en être atteints. La vie de Lamia Hakim a été un rappel poignant de la fragilité de la vie, mais aussi de la résilience humaine face à l’adversité. Son héritage perdurera en tant que symbole de force et d’inspiration pour tous ceux qui ont suivi son parcours.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille de Lamia et à tous ceux qui ont été touchés par son histoire inspirante. Que son âme repose en paix.