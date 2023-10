Le décès de Jean-Pierre Elkabbach : retour sur la carrière d’un maître de l’interview politique

Le décès de Jean-Pierre Elkabbach, le célèbre journaliste, à l’âge de 86 ans, laisse un vide immense dans le monde du journalisme français.

Jean-Pierre Elkabbach a connu une carrière journalistique riche et diversifiée. D’abord journaliste, il a rapidement gravi les échelons pour devenir patron de chaîne, et finalement, un intervieweur reconnu. Sa voix distinctive et son style unique ont marqué son époque. Il était capable d’être à la fois percutant et déstabilisant dans ses entretiens avec ses invités, ce qui faisait de lui un interviewer redouté et respecté.

L’une de ses réalisations les plus mémorables fut son interview de François Mitterrand à quelques jours seulement de l’élection présidentielle de 1981. Aux côtés d’Alain Duhamel, son comparse, Elkabbach a réussi à faire dire à Mitterrand qu’il souhaitait abolir la peine de mort. Cette déclaration a eu un impact significatif sur l’issue de l’élection et a contribué à façonner le paysage politique français.

Jean-Pierre Elkabbach était également le fondateur de Public Sénat, une chaîne de télévision dédiée à la politique française, démontrant ainsi son engagement envers le journalisme politique.

Ses contributions exceptionnelles, son style inimitable et son engagement envers la vérité font de lui une icône du journalisme. Son enterrement aura lieu ce vendredi à Paris, où ses collègues, amis et admirateurs se réuniront pour lui rendre un dernier hommage.