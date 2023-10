Facebook et Instagram : adieu aux comptes gratuits, place à l’abonnement payant !

Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, prévoit de lancer une nouvelle fonctionnalité majeure pour les utilisateurs européens de Facebook et Instagram.

Dans les mois à venir, les utilisateurs se verront proposer un abonnement mensuel afin de supprimer les publicités de ces deux réseaux sociaux, selon le Wall Street Journal. Cette initiative est baptisée “SNA” pour “subscription no ads” (abonnement sans pubs) et coûtera environ 10 euros par mois. Pour chaque compte supplémentaire associé, un montant de 6 euros sera facturé, soit un total d’environ 16 euros pour éliminer les annonces publicitaires à la fois sur Facebook et Instagram. Cependant, il est à noter que ces prix augmenteront d’environ 30 % lorsqu’ils seront souscrits via un téléphone, pour prendre en compte les taxes imposéespar les magasins d’applications d’Apple et Google, atteignant ainsi environ 20 euros mensuels pour les deux applications.

L’objectif de cette offre est de permettre à Facebook de continuer à proposer de la publicité ciblée aux utilisateurs qui ne souhaitent pas souscrire à l’abonnement, en analysant leurs données de navigation en ligne. Cette nouvelle initiative est également une réponse à une réglementation européenne à venir, le DMA (Digital Markets Act), qui entrera en vigueur le 6 mars 2024. Selon cette réglementation, Facebook sera contraint de proposer à tous les utilisateurs la possibilité de refuser la diffusion de publicités ciblées, tout en leur permettant d’utiliser ses services. En cas de refus, cela entraînera la diffusion de publicités non personnalisées sur la plateforme.

Les utilisateurs auront ainsi trois options : continuer à utiliser gratuitement Facebook et Instagram avec des publicités ciblées (et donc un suivi de leur activité en ligne), continuer à utiliser gratuitement les deux plateformes avec des publicités non personnalisées, ou opter pour un abonnement payant afin d’éviter toute publicité.

Pour Facebook, la mise en place de cette option de refus du pistage publicitaire pourrait avoir des conséquences financières significatives. En effet, depuis 2021, Apple exige que toutes les applications affichent un message permettant aux utilisateurs d’éviter le suivi de leurs activités sur iPhone à des fins publicitaires. Des études internes menées par Facebook ont montré que 80 % des utilisateurs étaient susceptibles de choisir de désactiver le pistage publicitaire.

La proposition d’un abonnement sans publicité a été discutée auprès des régulateurs européens en septembre. Cependant, son approbation finale reste soumise à l’évaluation des autorités d’Irlande et de Bruxelles, qui pourraient avoir leur mot à dire sur les prix pratiqués par Facebook. Le lancement de cette nouvelle fonctionnalité suscite donc un intérêt considérable et ouvre la voie à de nouvelles discussions sur la manière dont les entreprises de médias sociaux gèrent la publicité et la confidentialité des utilisateurs en Europe.