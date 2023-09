Tunisie : Des travailleurs de chantiers âgés de 45 à 55 ans protestent à La Kasbah

Des travailleurs de chantiers âgés de 45 à 55 ans ont observé, mercredi, un mouvement de protestation à la place du gouvernement à la Kasbah pour revendiquer le parachèvement des procédures de titularisation ou de départ volontaire pour ceux qui le souhaitent et pour dénoncer la politique d’atermoiement adoptée par les gouvernements successifs dans le traitement de ce dossier.

La représentante des protestataires, Hanouna Mejri, a appelé le gouvernement à respecter son engagement relatif à l’ouverture de la plateforme électronique pour régulariser la situation des travailleurs de chantiers et de leur permettre de bénéficier d’une augmentation de salaire à l’instar des travailleurs des autres secteurs.

“Les travailleurs sont à bout de patience”, a-t-elle dit, menaçant de recourir à l’escalade et à toutes les formes de protestation pour revendiquer l’application de l’accord signé entre le gouvernement et l’union générale tunisienne du travail.

Les travailleurs de chantiers revendiquent l’application de la loi n° 27 de 2021 amendant la loi relative au statut des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif qui prévoit la régularisation, chaque année et par groupe, de la situation des ouvriers de chantiers âgées de plus de 45 ans et de moins de 55 ans au 20 octobre 2020.