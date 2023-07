Tunisie – Orientation universitaire : les résultats de la session des lauréats seront annoncés ce mardi après midi

Les résultats de l’orientation universitaire pour la session des lauréats du baccalauréat de 2023 seront annoncés à partir de ce mardi après-midi par SMS et sur le site www.orientation.tn.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les candidats souhaitant poursuivre leurs études supérieures à l’IPEST (institut préparatoire aux études scientifiques et techniques) ou dans des universités allemandes et françaises, recevront les résultats par SMS sur leur téléphone.

L’inscription au service SMS a été ouverte hier lundi à travers le numéro 85000 (or espace numéro du baccalauréat) et ce, pour les abonnés des opérateurs de téléphonie mobile “Tunisie Télécom”, “Ooredoo” et “Orange” au coût de 950 millimes par SMS.