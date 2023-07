Coucou Beach : Les parasols illégalement installés enlevés

La campagne menée par les services de contrôle le long de la côte de “Coucou Beach” au gouvernorat de Bizerte, a abouti à la suppression immédiate d’un certain nombre de parasols de plage de différents types, tels que les parasols en fer, en paille, en bois, ainsi que les cabanes en bois et leurs annexes, qui avaient été installés de manière chaotique par leurs propriétaires sur la plage de Ghar El Melh dans la délégation d’Utique. Cela constitue une violation de la loi et des droits des vacanciers et du public en général.

Selon la page Facebook officielle du gouvernorat de Bizerte, plusieurs procès-verbaux d’infractions commerciales et sanitaires ont été rédigés, entraînant la destruction de quantités de produits de consommation. Quinze procès-verbaux économiques, quinze avertissements sanitaires et six infractions sanitaires ont été enregistrés, et des narguilés ainsi que des quantités de tabac à chicha et autres substances ont été saisis.

La réaction des internautes face à cette situation a été partagée. D’un côté, certains expriment leur déception et leur tristesse quant à la perte d’un lieu de vacances très prisé ces dernières années. “Coco Beach” était appréciée pour sa beauté naturelle et son atmosphère détendue, attirant de nombreux visiteurs en quête de repos et de divertissement. Pour ces personnes, la suppression des installations et des parasols de plage est perçue comme une atteinte à un lieu emblématique de détente estivale.

D’un autre côté, il y a ceux qui soutiennent l’action des autorités de contrôle et la fermeté de l’application des règles. Ils soulignent que l’installation anarchique des parasols et des cabanes enfreint les lois et les droits des autres estivants. Selon eux, il est essentiel de préserver l’ordre public et de veiller à ce que les plages restent accessibles à tous, sans privilèges particuliers.

Voici le post Facebook de la page Facebook officielle du gouvernorat de Bizerte: