Le chef de service réanimation à l’hôpital de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous, Amanallah Al-Mesaadi, a fait savoir que les accidents domestiques sont à l’origine de la majorité des brûlures chez les enfants de moins de 5 ans (80%), soulignant que les brûlures surviennent surtout dans la cuisine et la salle de bain.

Il a ajouté, dans une déclaration à la TAP, que la principale cause de brûlures graves chez les enfants (deuxième et troisième degrés) est l’exposition à des accidents domestiques, appelant les parents à l’occasion de l’avènement de la saison estivale et de l’Aïd Al-Idha à redoubler de vigilance et à adopter des gestes de prudence pour éviter ce genre d’accidents.

Il a indiqué que le service de réanimation à l’hôpital de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous organise, les 22 et 23 juin courant, en partenariat avec l’hôpital d’enfants de Bab Saadoun et l’hôpital de Hanovre en Allemagne, les Journées scientifiques des brûlures chez l’enfant.

Il a déclaré que trois interventions chirurgicales seront, à cette occasion, pratiquées à l’hôpital d’enfants Bab Saadoun à Tunis, sur des enfants gravement brûlés.

La deuxième journée sera consacrée, a-t-il dit, à la présentation de conférences scientifiques sur les brûlures chez l’enfant au siège du conseil national de l’ordre des médecins.