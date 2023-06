Ligue 1 (9e journée play-off) : L’US Monastir bat l’Espérance et lui ravit la 3e place

L’US Monastir a décroché une précieuse victoire face à l’Espérance de Tunis (3-2) pour s’installer sur la troisième place du podium, dimanche à domicile, dans le choc de la 9e journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel.

Les coéquipiers de Béchir Ben Said, excellent ce dimanche avec plusieurs arrêts décisifs, ont fait preuve d’efficacité offensive après avoir été menés au score dès la 29e minute suite à un but de Mohamed Ali Ben Hammouda.

La réaction monastirienne ne s’est pas fait attendre, puisque Boubacar Oumarou a égalisé sur une belle talonnade aérienne (37). En seconde période, l’attaquant malien a récidivé sur d’une puissante frappe lointaine (52), avant que son coéquipier Heykel Chikhaoui ne triple la marque à la 58e.

Après plusieurs occasions ratées et d’autres avortées par Ben Said, les sang et or sont parvenus à réduire le score grâce à Mohamed Ali Ben Hammouda dans les arrêts du jeu (90+2).

A la faveur de ce succès, l’équipe de Imed Ben Younes (18 points) ravit à son adversaire la troisième place du classement (17 points) et conforte ses chances dans la course pour le titre, puisqu’elle n’est qu’à 5 longueurs du leader étoilé, à cinq journées de l’épilogue.

De son côté, la formation de Bab Souika, désormais 4e, voit ses chances de conserver le titre s’ameunuiser, ce qui va compliquer la mission de Mouine Chaabani de remettre l’équipe sur les rails.

Dans l’autre match de la journée, disputé dimanche à Ben Guerdane, les locaux ont pris le meilleur sur l’O. Béja, fraichement sacré vainqueur de la coupe de Tunisie, grâce à deux réalisations de Moez Haj Ali (31) et Mohamed Jomaa (78).

Une victoire qui permet à l’US Ben Guerdane de conserver sa 5e place avec le même nombre de points que l’Espérance de Tunis, tandis que l’O. Béja occupe toujours la 7e et avant-dernière place avec 10 unités.

Samedi, en ouverture de cette journée, le leader étoilé (23 points) et son dauphin clubiste (21 points) ont décroché les trois points de la victoire face l’US Tataouine (3-0) et le CS Sfaxien (2-0) pour conserver leurs places en tête du tableau.

Dimanche 4 juin :

A Monastir :

US Monastir – Espérance de Tunis 3-2

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – O. Béja 2-0

. Samedi 3 juin

A Radès :

Club Africain – CS Sfaxien 2-0

A Sousse :

Etoile du Sahel – US Tataouine 3-0

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 23 9 6 2 1 11 3 +8

2. C. Africain 21 9 6 2 1 12 3 +9

3. US Monastir 18 9 4 2 3 15 9 +6

4. Espérance ST 17 9 4 1 4 11 9 +2

5. US Ben Guerdane 17 9 4 2 3 11 10 +1

6. CS Sfaxien 11 9 2 4 3 6 6 0

7. O. Béja 10 9 2 2 5 4 9 -5

8. US Tataouine 3 9 0 1 8 2 23 -21