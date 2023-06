L’Espérance sportive de Tunis s’est imposée jeudi devant l’US Ben Guerdane (2-0) dans le dernier match de la 8e journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputé au stade Hamadi Agrebi de Radès.

Les buts espérantistes ont été signés Anice Badri à la 80e et Farouk Mimouni à la 86e.

A la faveur de ce succès, le 2e d’affilée en championnat, les sang et or quittent la 4e place qu’ils partageaient avec leur adversaire du jour pour se hisser seuls au 3e rang avec 17 points.

En essuyant sa 3e défaite en phase play-off, l’US Ben Guerdane demeure 4e avec 14 points.

Les résultats

Jeudi 1 juin:

A Radès:

Espérance ST – O Béja 2-0

Déjà joués

Mercredi 31 mai:

A Béja :

Olympique Béja – Club Africain 0-2

Samedi :

A Sfax :

CS Sfaxien – Etoile du Sahel 1-1

A Tataouine :

Us Tataouine – US Monastir 0-4

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 20 8 5 2 1 8 3 +5

2. C. Africain 18 8 5 2 1 10 3 +7

3. Espérance ST 17 8 4 1 3 9 6 +3

4. US Monastir 15 8 3 2 3 12 7 +5

5. US Ben Guerdane 14 8 3 2 3 9 10 -1

6. CS Sfaxien 11 8 2 4 2 6 4 +2

7. O. Béja 10 8 2 2 4 4 7 -3

8. US Tataouine 3 8 0 1 7 2 20 -18