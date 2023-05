Le gouvernement brésilien a dénoncé, lundi, “dans les termes les plus forts” les insultes racistes que Vincius Jnior “a subies à plusieurs reprises en Espagne”, appelant l’Espagne et la FIFA à prendre des mesures “efficaces” contre ce fléau.

Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement a dit “regretter profondément qu’aucune mesure efficace n’a été prise jusqu’à présent pour prévenir et éviter la répétition de ces actes de racisme”.

Le texte souligne “la gravité des événements” survenus dimanche au stade Mestalla, lors d’un match entre Valence et le Real Madrid, au cours duquel Vini Jr. a de nouveau fait l’objet d’insultes racistes.

Le Brésil, a poursuivi la même source, “exhorte le gouvernement et les autorités sportives espagnoles à prendre les mesures nécessaires pour punir les responsables et empêcher la répétition de ces actes”, un message adressé également à “la FIFA, la Fédération espagnole et la Liga”.

Le ministère a rappelé que le Brésil “a agi en coopération avec le gouvernement espagnol pour réprimer” ces événements et promouvoir des “politiques d’égalité raciale” et l’échange des “bonnes pratiques” contre le racisme, la xénophobie et d’autres formes de coopération, le tout dans le cadre d’un accord bilatéral signé plus tôt ce mois.

La réaction du gouvernement brésilien à ce qui s’est passé à Mestalla a été assez sévère, au point que ces événements ont été commentés par le président Lula Da Silva lui-même lundi, dans des déclarations aux journalistes en marge du sommet du G7, dans la ville japonaise d’Hiroshima.

“Ce n’est pas juste qu’un pauvre jeune homme qui a réussi dans la vie et qui devient l’un des meilleurs footballeurs” et qui subit ce genre d’attaque, a déclaré Lula, notant qu’”on ne peut pas laisser le fascisme et le racisme s’emparer des stades du football”.

Le communiqué a été signé par les ministères des Affaires étrangères, de l’Egalité raciale, de la Justice, des Sports et des Droits de l’homme.

La responsable de l’égalité raciale, Anielle Franco, a affirmé à la presse lundi que, dans le cadre de l’accord bilatéral signé début mai, elle “notifiera” officiellement à la fois le gouvernement et la justice espagnols, ainsi que La Liga.

Franco a qualifié d'”inadmissible” la position du président de la Liga, Javier Tebas, après la réaction de colère du joueur brésilien pour les incidents de Mestalla.

“Il est inadmissible que le président de LaLiga lui-même blâme Vini (…) nous allons exiger” que toute l’affaire fasse l’objet d’une enquête par les autorités espagnoles, a déclaré la ministre, qui a indiqué avoir parlé au sujet de cet incident avec la deuxième vice-présidente du gouvernement espagnol, Yolanda Daz.

Par ailleurs, l’ambassade du Brésil en Espagne a exprimé dans un communiqué son “rejet de ce nouvel épisode de racisme dans les stades espagnols qui vise Vini Junior”, à qui elle a transmis toute sa “solidarité”.