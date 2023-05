L’O.Béja et l’Etoile du Sahel se sont séparés sur un nul blanc (0-0), en match comptant pour la 7e journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel, disputé samedi à Béja.

La formation étoilée dont c’est le premier match nul de la phase play-off, arrache un point précieux qui lui permet de conserver sa place en tête du classement avec 19 points, à cinq longueurs du dauphin clubiste qui sera en déplacement dimanche chez l’US Ben Guerdane.

De son côté, l’O Béja, en infériorité numérique dès la 14e minute suite à l’expulsion de Ousmane Kombassa, a réussi à tenir forte tête au leader étoilé pour décrocher son deuxième match nul lui permettant d’occuper la 7e position avec 10 points ex aequo avec le CS Sfaxien, tenu en échec mardi par l’US Monastir (0-0).

Les résultats:

Samedi 20 mai:

A Béja:

O. Béja – Etoile du Sahel 0-0

Reste à jouer

Dimanche 21 mai:

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – C. Africain

Mardi 23 mai:

A Radès:

Espérance ST – US Tataouine

Déjà joué

Mardi (16 mai):

A Sfax:

CS Sfaxien – US Monastir 0-0

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 19 7 5 1 1 7 2 +5

2. C. Africain 14 6 4 1 1 7 2 +5

3. US Ben Guerdane 13 6 3 1 2 8 7 +1

4. US Monastir 12 7 2 2 3 8 7 +1

5. Espérance ST 11 6 2 1 3 4 6 -2

6. CS Sfaxien 10 7 2 3 2 5 3 +2

7. O. Béja 10 7 2 2 3 4 5 -1

8. US Tataouine 3 6 0 1 5 2 13 -11