Le CS Sfaxien a infligé une lourde défaite à l’US Tataouine (0-4), en ouverture de la 6e journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel, samedi à Tataouine.

Les protégés de Houssem El Badri ont dominé leur adversaire grâce à quatre réalisations signées Ismail Diakité (19), Achraf Habbassi (45 sp), Al Hussein Ali (53) et Mohamed Kanté (58).

A la faveur de cette victoire, la deuxième de suite en phase play-off, les Sfaxiens partagent le même nombre de points avec l’O.Béja (5e, 9 points), en attendant le reste des rencontres prévues dimanche et lundi. De son côté, l’US Tataouine qui court toujours derrière son premier succès, s’enfonce en bas du classement avec 3 unités seulement.

Le derby de la capitale opposant, dimanche à Radès, le C.Africain à l’Espérance de Tunis sera l’affiche de cette journée.

. Samedi

A Tataouine :

US Tataouine 0

CS Sfaxien 4 Ismail Diakité (19), Achraf Habbassi (45 sp), Al Hussein Ali (53), Mohamed Kanté (58)

Dimanche 7 mai

A Radès (17h00) :

C. Africain

Espérance ST

A Sousse (16h00) :

ES Sahel

US Ben Guerdane

Lundi 8 mai

A Monastir (17h00) :

US Monastir

O. Béja

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 15 5 4 0 1 5 2 +3

2. US Ben Guerdane 13 5 3 1 1 8 5 +3

3. C. Africain 11 5 3 1 1 6 2 +4

4. Espérance ST 11 5 2 1 2 4 5 -1

5. O. Béja 9 5 2 1 2 4 2 +2

6. CS Sfaxien 9 6 2 2 2 5 3 +2

7. US Monastir 8 5 1 1 3 5 7 -2

8. US Tataouine 3 5 0 1 5 2 13 -11