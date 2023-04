L’O. Béja a battu l’US Tataouine (2-0), dimanche à domicile, en lever de rideau de la sixième journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel.

Il s’agit de la deuxième victoire des cigognes en phase play-off qui a été signée Oussema Bouguerra (61 sp) et Othmane Saidi (79) et à la faveur de laquelle, l’O. Béja se hisse provisoirement à la 5e place avec 9 points, tandis que l’US Tataouine dont c’est la quatrième défaite, occupe toujours la dernière place avec 3 points.

L’autre match programmé dimanche, oppose en ce moment le Club Africain à l’Etoile du Sahel, tandis que la journée sera clôturée mercredi prochain avec un clasico CS Sfaxien-Espérance de Tunis à Sfax et une autre confrontation décisive entre l’US Ben Guerdane et l’US Monastir à Ben Guerdane.

Dimanche :

A Béja :

O. Béja 2 Oussema Bouguerra (61 sp), Othmane Saidi (79)

US Tataouine 0

A Radès (17h00) :

C.Africain

Etoile du Sahel

Mercredi 3 mai :

A Sfax (16h00) :

CS Sfaxien

Espérance de Tunis

A Ben Guerdane (16h00) :

US Ben Guerdane US Monastir

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 12 4 3 0 1 4 2 +2

2. C. Africain 11 4 3 1 0 6 1 +5

3. Espérance ST 11 4 2 1 1 4 4 0

4. US Ben Guerdane 10 4 2 1 1 5 3 -1

5. O. Béja 9 5 2 1 2 4 2 +2

6. US Monastir 8 4 1 1 2 3 4 -1

7. CS Sfaxien 3 4 0 2 2 0 3 0

8. US Tataouine 3 5 0 1 4 2 9 -7