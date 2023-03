Tunisie : Kais Saied s’entretient avec Brahim Bouderbala

Les questions liées aux législations à adopter au titre de la prochaine législature ainsi que la responsabilité qui incombe au député envers ses électeurs ont été au centre d’une réunion au palais de Carthage entre le président de la République Kais Saied et le président du parlement fraîchement élu, Brahim Bouderbala.

Cité dans communiqué de la présidence de la République, le président Saied a affirmé que l’élection est l’expression d’une délégation confiée par l’électeur à ses représentants au sein de l’assemblée législative.

Face à une telle habilitation, le député est tenu responsable de ses actes et positions face à son électorat. Le chef de l’Etat a saisi l’occasion pour souligner que les différentes échéances politiques ont été bel et bien respectées, citant en l’occurrence de la consultation nationale, le dialogue national , le référendum et l’élection du nouveau parlement dans deux tours.

Le chef de l’Etat a par ailleurs réaffirmé la volonté et l’engagement d’aller de l’avant sur la voie de la lutte contre la corruption et ses origines, ajoutant que certains affichent encore une nostalgie envers le passé et se croient vainement être capable de faire remonter le temps, un temps révolu.

Et le président Saied de souligner encore que la Tunisie mène à l’heure actuelle “un combat de libération nationale”, affirmant que le devoir sacré consiste à répondre aux légitimes revendications du peuple dans tous les domaines. La Tunisie dispose de tous les attributs du succès, a assuré le chef de l’Etat, mettant l’accent sur l’impératif de conjuguer tous les efforts en vue d’assurer au citoyen la pleine et entière dignité dans sa patrie.