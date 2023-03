Ooredoo Tunisie rend hommage aux femmes qui luttent contre le cancer du sein

Dans le cadre de son programme RSE Tounes T3ich, Ooredoo Tunisie a mis à l’honneur l’Association Tunisienne d’Assistance aux Patientes du Cancer du Sein (ATAMCS) en saluant l’effort inestimable des femmes qui ont combattu cette maladie avec patience et courage et en s’inspirant de leur sucess story.

Ooredoo a à cette occasion remis un chèque d’une valeur de 15 000 TND fruit de la dernière campagne menée dans le cadre de l’Octobre Rose au profit de l’Association Tunisienne d’Assistance aux Patientes du Cancer du Sein, afin que le combat des femmes contre cette maladie ne s’arrête jamais.

Cette cérémonie s’est déroulée le 8 mars 2023, coïncidant avec la journée internationale des droits de la femme, une opportunité pour souligner toute la place occupée par la femme et son rôle prépondérant dans la société tunisienne.

« Quoi de plus beau que de rendre hommage et de témoigner toute notre admiration et notre soutien à ces femmes exceptionnelles qui luttent contre le cancer. Leur combat est une inspiration et un poignant message d’espoir qui rejoint le message de notre programme RSE Tounes T3ich. Nous continuerons à soutenir ces héroïnes qui jouent un rôle important dans nos communautés et pour les générations à venir. » a déclaré Mansoor Rashid Al Khater, PDG de Ooredoo Tunisie.

Le dévouement d’Ooredoo à cette noble cause n’est pas nouveau. En effet, lors de cette journée, Ooredoo a renouvelé son engagement pour cette cause à travers la discussion d’une future collaboration avec la vice-présidente de l’association.

À propos de Tounes T3Iich :

Fondé par Ooredoo Tunisie en 2020, Tounes T3ich est un programme de responsabilité sociale basé sur quatre piliers principaux qui sont la santé, l’environnement, l’éducation et l’engagement social. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.tounest3ich.tn