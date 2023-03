Un accord-cadre pour la promotion de l’activité physique et la prévention contre les maladies non transmissibles sera prochainement signé par les ministères de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, de l’Education et des Affaires Culturelles ainsi que le Bureau de l’Organisation Mondiale de la Santé à Tunis.

Le directeur général de la Santé, Abderrazzak Bouzouita, a déclaré, lors d’une journée d’information organisée par le ministère de la Santé, jeudi, à Tunis, que cet accord mettra en œuvre des programmes conjoints visant à édifier une société saine et à offrir une meilleure vie sanitaire. Elle a également pour objectif de renforcer les relations de partenariat afin de promouvoir la pratique de l’activité physique chez toutes les catégories de la société et instaurer des canaux de communication et des partenariats stratégiques dans ce domaine.

Selon Bouzouita, le ministère de la Santé s’engage à mener des campagnes de sensibilisation pour encourager à la pratique de l’activité physique aux niveaux local, régional et national et à former des formateurs parmi les cadres de santé spécialisés dans les activités physiques et sportives, dans le cadre du programme d’athlétisme et de santé.

De son côté, la chargée de mission au cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, Maha Zaoui, a indiqué que le ministère oeuvrera, conformément à cet accord, à évaluer les mesures visant à augmenter l’activité physique et à contribuer à l’établissement d’une base de données sur l’efficacité et la rentabilité concernant les objectifs de cet accord.

Le ministère s’emploie également à réhabiliter les maisons de jeunes afin de promouvoir la pratique d’une activité physique régulière chez les adhérents, ainsi qu’à renforcer les programmes liés à l’activité physique et sportive, selon Zaoui.

Pour sa part, le conseiller du ministre de l’Education chargé du dossier de la santé, Hussein Ezzi, a déclaré que le ministère de l’Education s’engagera à contribuer à l’organisation d’événements sportifs visant à encourager les élèves à pratiquer des activités physiques à travers des manifestations culturelles et des spectacles artistiques produits par les élèves sous la supervision du cadre enseignant.

Il a ajouté que le ministère travaillera à intégrer la pratique des activités physiques au sein des établissements d’enseignement et des dortoirs scolaires, selon les horaires et les espaces disponibles, en coordination avec toutes les structures concernées.

Il a précisé que le ministère cherchera à fournir les espaces sportifs disponibles dans les établissements scolaires pour la pratique de diverses activités physiques selon un programme établi à l’avance en coordination entre tous les intervenants, ainsi que l’exploitation des médias scolaires pour faire découvrir les différentes activités physiques et sportives et inciter les jeunes à s’y adonner.

Le responsable du ministère a également souligné que l’autorité de tutelle tentera de faciliter l’intervention des structures spécialisées relevant des ministères partenaires pour mener des opérations de sensibilisation et d’éducation, outre la mise en place d’un programme de sensibilisation sur l’importance des activités sportives et leur impact sur la santé.

La directrice générale des Arts cinétiques et audiovisuels au ministère des Affaires culturelles, Mounira Ben Halima, a, à son tour, déclaré que le ministère de la Culture tiendra à développer des programmes spéciaux pour encourager la diffusion de la culture de l’activité physique et ses bienfaits au niveau sanitaire, social et économique dans les institutions culturelles, en plus de mener des campagnes de sensibilisation sur les bienfaits de l’activité physique, à l’occasion de manifestations et festivals culturels et artistiques.

Elle a expliqué que le ministère oeuvrera pour soutenir les clubs de théâtre, de chorégraphie et de danse dans les espaces culturels ainsi que les départements de danse dans les instituts publics de musique et de danse relevant du ministère des Affaires culturelles.

Selon l’accord, a-t-elle ajouté, le ministère proposera l’adoption de parcours de santé pour la pratique d’activités physiques et sportives qui seront à la fois destinés à faire connaître les sites archéologiques et les monuments historiques et à promouvoir les événements culturels.

Pour sa part, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Tunis, Ibrahim Al-Zik, a déclaré que l’organisation s’engagera à fournir un appui technique pour établir des mécanismes nationaux de coordination afin de mettre en œuvre un plan d’action durable visant à faciliter la pratique de l’activité physique dans toutes les couches de la société.

Il a souligné que le bureau de l’OMS fournira également l’aide nécessaire pour l’élaboration et la mise en œuvre de campagnes médiatiques concernant les multiples avantages sanitaires, économiques et sociaux de la pratique de l’activité physique.