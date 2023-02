Sidi Bouzid : 520 infractions relevées au mois de janvier

Des équipes de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Sidi Bouzid ont relevé 520 infractions, au mois de janvier 2023.

Mabrouk Abeda, directeur régional du commerce, a indiqué à l’Agence TAP, que les dépassements concernent les secteurs des fruits et légumes (137), des produits alimentaires (228), des volailles et des œufs (39), de la restauration et des cafés (20), des pâtisseries et des boulangeries (10) et des vendeurs de tabac (33).

Les infractions sont liées à la vente illégale (51), à l’augmentation illégale des prix (131), au non-affichage des prix (129), à l’absence de facturation (99) et à la dissimulation de marchandises.

Ont été saisis, près de 28,2 tonnes de légumes et fruits, 2100 oufs, 17,5 tonnes de farine subventionnée, 111 kg de sucre, 50 litres d’huile végétale subventionnée, 400 paquets de cigarettes et 187 litres de lait demi-écrémé, d’après la même source.