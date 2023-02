Tunisie  : Aller au Club de Paris, c’est normaliser avec Israël, affirme Mohsen Hassan

L’économiste et ancien ministre du Commerce, Mohsen Hassan, a déclaré, mardi 7 février 2023, sur les ondes d’une radio, qu’aller au Club de Paris est un risque majeur et un coup dur pour l’économie nationale et le peuple tunisien.

Aller au Club de Paris est très dangereux et ne se fait pas directement, mais sur recommandation du Fonds monétaire international, s’il estime que la Tunisie est incapable de remplir ses engagements de dettes, explique-t-il.

L’économiste devenu populiste estime également -et là on est bouche bée- qu’aller au Club de Paris signifie “la normalisation avec Israël”, puisque ce pays est membre du Club et interviendra forcément sur le dossier tunisien.

« Aller au Club de Paris, c’est déclarer faillite », a expliqué Hassan, soulignant la nécessité d’éviter cela…

Mais Mohsen Hassan pense qu’il est possible que la Tunisie n’aille pas au Club de Paris: une pleine conscience et une volonté de réforme en Tunisie afin de sortir de la crise et de surmonter la politique « des mains tremblantes ».