Des pluies abondantes et temporaires orageuses sont prévues à partir de cette nuit, sur le nord-est. Elles seront importantes surtout sur la région du Cap Bon où les quantités de pluie seront comprises entre 30 et 50 mm et atteindront localement 80 mm, a fait savoir mardi, l’Institut National de la Météorologie (INM), dans un bulletin de suivi.

Des pluies éparses vont continuer de tomber aujourd’hui, sur le nord et les régions du centre-est. A partir de mercredi, les précipitations gagneront le reste des régions du centre et localement le sud. Elles seront abondantes et localement importantes sur le Cap Bon et la région du Sahel.

Elles se poursuivront jusqu’à jeudi sur le nord, le centre et localement le sud, avec la possibilité de chute de neige sur les régions montagneuses de l’ouest, durant la nuit.