L’US Monastir, large vainqueur du Club Africain à Radès (1-3), s’est installée de nouveau sur le fauteuil de leader de la poule B, laissant la place de dauphin à l’US Ben Guerdane, battue à Metlaoui (2-1), à l’occasion de la 9e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputée dimanche.

Dans le match phare de la journée, disputé au stade Hammadi Agrebi à Radès, l’US Monastir a battu le C.Africain sur le score de 3 buts à 1, profitant notamment d’une défense clubiste mal en point et d’un but contre son camp de Nader Ghandri (38) qui a également raté un penalty dans les arrêts du jeu de la première période.

Les Usémistes ont d’abord ouvert la marque à la 11e par Youssoufou Oumarou et inscrit le troisième but à la 39e par Mohamed Amine Bouzayane, avant que les rouge et blanc ne réduisent la marque à la 44e.

A la faveur de ce succès qui intervient quelques jours après son revers à Béjà, l’US Monastir retrouve la première place qu’elle occupe avec 19 points, tandis que le C.Africain conserve la 5e position avec 11 points.

De son côté, l’US Ben Guerdane, en déplacement à Metlaoui, n’a pu rééditer sa performance de la journée précédente qui lui a valu la 1e place, en concédant devant le club de la place une défaite (2-1) qui la ramène à la deuxième position du tableau (18 pts) à une longueur du leader.

L’ES Metlaoui elle, profite de cette deuxième victoire de la saison signée Hazem Mastouri (7) et Mwanzenga Mouala (65) pour s’extirper du bas du tableau et s’installer à la 6e place avec 9 points.

L’O. Béja a continué sur sa lancée en remportant son 5e succès de suite aux dépens de l’AS Soliman grâce à trois buts inscrits par Mohamed Farès Ghouma (2 csc), Abderrahmane Hanchi (14) et Oussema Bouguerra (53), tandis que l’AS Soliman a réduit la marque à deux reprises sur un doublé de Hamza Mabrouk (58 sp et 90+3 sp).

Grâce à ce succès, les Cigognes confortent leur troisième place avec 17 points creusant l’écart les séparant de leur adversaire du jour (4e, 12 pts).

Dans le match entre mal-classés, l’AS Réjiche s’est compliquée davantage la tache après sa défaite à domicile devant l’O.Sidi Bouzid suite à un but de Michael Oghwiche (60) pour les visiteurs. La formation de Réjiche occupe désormais la dernière place avec 6 points, à deux points de retard sur l’équipe de Sidi Bouzid (7e, 8 pts).

Dimanche :

Poule B

A Radès:

C Africain – US Monastir 1-3

A Béja:

O Béja – AS Soliman 3-2

A Mahdia:

AS Réjiche – EO Sidi Bouzid 0-1

A Métlaoui:

ES Métlaoui – USB Guerdane 2-1

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. US Monastir 19 9 6 1 2 12 4 +8

2. USB Guerdane 18 9 6 0 3 8 4 +4

3. O.Béja 17 9 5 2 2 12 8 +4

4. AS Soliman 12 9 3 3 3 7 8 -1

5. Club Africain 11 9 3 2 4 7 10 -3

6. ES Métlaoui 9 9 2 3 4 5 10 -5

7. O. Sidi Bouzid 8 9 2 2 5 6 9 -3

8. AS Réjiche 6 9 1 3 5 2 6 -5

Samedi:

Poule A

Au Bardo:

S.Tunisien – CS Sfaxien 0-1

A Bizerte:

CA Bizertin – US Tataouine 1-1

A Sousse:

Etoile du Sahel – ESH Sousse 2-1

A la Chebba:

CS Chebba – Espérance St 0-2

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. ES Sahel 22 9 7 1 1 19 7 +12

2. Espérance ST 18 9 5 3 1 13 5 +8

3. CS Sfaxien 11 9 2 5 2 6 7 -1

4. S.Tunisien 10 9 2 4 3 10 10 0

. ESH Sousse 10 9 2 4 3 6 12 -6

6. CA Bizertin 9 9 2 3 4 8 11 -3

7. US Tataouine 8 9 1 5 3 6 11 -5

8. CS Chebba 7 9 2 1 6 7 12 -5