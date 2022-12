Un conseil ministériel a été organisé vendredi au palais de la Kasbah sous la présidence de la cheffe du gouvernement Najla Bouden, axé sur le projet de décret portant création du conseil supérieur de l’éducation, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

La réunion a été consacrée à l’examen des propositions des ministres de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des affaires religieuses, de l’emploi et de la formation professionnelle, de l’économie et de la planification et ce dans le cadre de l’élaboration du projet du décret portant création du conseil supérieur de l’éducation, précise la même source.

Ont participé à la réunion notamment les ministres de l’éducation, Fathi Sellaouti, et de l’enseignement supérieur, Moncef Boukthir, ainsi que des représentants de la présidence du gouvernement dont Ammar Mlaouh, conseiller juridique auprès de la cheffe du gouvernement.