USA : Le président Saïed visite la bibliothèque du Congrès

Le président Kaïs Saïed a visité la Bibliothèque du Congrès des États-Unis, où il a été informé d’un certain nombre de textes juridiques et constitutionnels des Etats-Unis d’Amérique.

Au cours de cette visite, il a abordé l’histoire constitutionnelle en Tunisie depuis la Constitution de Carthage jusqu’à aujourd’hui, et ce fut aussi l’occasion de parler de la coopération bilatérale dans le domaine juridique, notamment la lettre que le général Hussein avait adressée aux autorités américaines au milieu du XIXe siècle sur les mesures prises en Tunisie pour prévenir l’esclavage, en réponse à une lettre qu’il avait reçue de Washington à ce sujet.

Le chef de l’Etat tunisien a exposé la richesse de l’expérience tunisienne dans le domaine juridique et a informé ses hôtes d’un certain nombre de photos et de documents qu’il a emportés avec lui de Tunisie et liés à certaines questions constitutionnelles aux États-Unis d’Amérique, telles que la Déclaration d’indépendance, la rédaction de la Constitution américaine, une copie des modèles du premier drapeau américain et d’autres documents et photos.

Il a exprimé son souhait d’établir une coopération continue entre la Bibliothèque nationale de Tunisie et la Bibliothèque du Congrès, soulignant que la bibliothèque tunisienne regorge de manuscrits et ouvrages uniques au monde, que ce soit dans le domaine juridique ou dans d’autres domaines et sciences.