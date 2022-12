Le candidat aux élections législatives 2022 dans la circonscription de Bir Ali Ben Khélifa (Sfax 1), Ali Ben chamekh, s’est engagé, dimanche dans son programme électoral, à promouvoir sa délégation dans divers domaines afin de lui donner la place qu’elle mérite, d’autant qu’il s’agit de la plus importance délégation en termes de production d’huile d’olive biologique.

Ben Chamekh, qui poursuit sa campagne électorale à travers des visites de terrain et le contact direct avec les électeurs dans différentes localités relevant de la délégation de Sidi Ali Ben Khélifa, a promis d’inciter l’Etat à intervenir à Henchir Echaal qui comprend 367 000 pieds d’oliviers, 20 000 pistachiers pour le forage de puits profonds et l’extension du réseau des eaux souterraines.

Il s’est également engagé à renforcer le réseau d’électricité et de gaz et l’adduction d’eau potable dans 12 Imada relevant de la délégation de Bir Ali Bin Khélifa qui comprend 80 000 habitants.

Agé de 38 ans, Ben Chamekh est agriculteur et membre du Conseil municipal de Bir Ali Ben Khélifa.

Abdelkader Ben Zineb: contribuer au développement de sa région

Le candidat aux législatives dans la circonscription Slimene (Nabeul 2), Abdelkader Ben Zineb, indique que l’élu du peuple doit contribuer au développement de sa région et l’essor de son pays à travers la proposition de projets de loi et l’amendement des législations afin qu’elles soient adaptés à la réalité.

Homme d’affaires de 55 ans et maire de la localité de Cherifet, Ben Zineb a souligné la nécessité de promulguer des lois adaptées aux mutations opérées à l’échelle internationale suivies de mécanismes d’application, notamment pour lutter contre la pauvreté, la promotion du pouvoir d’achat des citoyens et le renforcement des prestations sociales, la protection des agriculteurs, la mise à jour du code des eaux, ainsi que l’investissement dans le secteur de l’environnement et le recyclage des déchets.

Quant à la candidate dans la circonscription de Menzel Mhiri Nassrallah – Chrarda dans le gouvernorat de Kairouan, Boutheina Belhaj, elle a promis que la sécurité alimentaire et la promotion de l’agriculture biologiques occupent la place de choix dans son programme électoral.

Cette candidate, qui est enseignante dans une école primaire et active au sein de la société civile, souligne son engagement à encourager les jeunes agriculteurs et artisans à lancer des projets, promettant de renforcer les périmètres irriguées dans la région et d’adopter d’une fiscalité équitable dans le secteur agricole.

Elle prône le renforcement du pouvoir du peuple et l’adoption d’un schéma de développement permettant de consacrer l’équité sociale afin d’assurer aux citoyens toutes les conditions d’une vie digne et l’équité sociale.

De son côté, le candidat aux législatives dans la circonscription électorale Chébika Hafouz Khalil Sakka (Kairouan) a promis de lutter contre la flambée des prix et la corruption et de sauvegarder le pouvoir d’achat des citoyens.

Il s’est engagé à régulariser la situation foncière des terrains agricoles, à permettre aux diplômés de l’université sans emploi de lancer des projets agricoles et à résoudre les problématiques dans les secteurs éducatifs et sanitaires.

Titulaire d’une maitrise en sciences naturelles et d’un master en analyses biologiques et chimiques liés à l’environnement, ce candidat est en lice avec 7 autres candidats sur la liste.