La promotion du secteur agricole et l’amélioration des secteurs de la santé et de l’éducation, figurent parmi les points évoqués par le candidat aux prochaines législatives Mokhtar Jellali dans la circonscription Regueb-Saida-Ouled Haffouz.

Dans sa campagne électorale, le candidat (44 ans et enseignant), s’est engagé en cas de son élection à œuvrer pour l’appui des agriculteurs, l’encouragement de la culture des grandes plantations et la production de fourrage en vue de préserver le cheptel bovin et ovin. De son côté, le candidat dans la circonscription électorale Menzel Bouzaine/Meknassi/Mezzouna, Mongi Samari (56 ans, directeur d’école primaire) poursuit sa campagne électorale où il a promis en cas de victoire, de veiller à consolider le statut de la femme et préserver ses droits, à contribuer à consacrer la justice fiscale et à renforcer la participation des jeunes aux conseils locaux.

Il s’est engagé aussi pour instaurer une économie sociale et solidaire, trouver une formule juridique pour activer l’allocation de chômage, améliorer la situation des ouvrières en agricultures et mettre en place des institutions sociales spécifiques en la prise en charge des personnes vulnérables. MBR