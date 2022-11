DIRECT SANTÉ – Coronavirus : la Chine enregistre un nombre record de contaminations

Le bilan quotidien des nouvelles infections au Coronavirus en Chine a atteint un nombre sans précédent depuis le début de la pandémie en décembre 2019, a annoncé jeudi Beijing.

L’Office national de la santé a déclaré que le nombre de nouvelles infections locales enregistrées mercredi était de 31 454, dont 27 517 cas asymptomatiques.

Cela se produit malgré les mesures strictes imposées par les autorités, comme les tests généralisés et des restrictions des déplacements dans un certain nombre de régions de Chine.

Le bilan est plus élevé que le record de 29 390 cas enregistrés à la mi-avril, lorsque Shanghai, la troisième ville la plus peuplée du monde, était confinée et que les habitants avaient du mal à acheter leurs provisions et médicaments.