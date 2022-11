Coupe du Monde de Football : Ochoa et Guardado pour un 5e Mondial avec le Mexique

Le gardien Guillermo Ochoa, 37 ans, et le milieu Andres Guardado, 36 ans, ont été appelés à disputer leur cinquième Coupe du monde avec le Mexique dans la liste des 26 sélectionnés pour le Qatar dévoilée lundi par le sélectionneur argentin Gerardo Martino.

En plus de Guardado, qui évolue au Betis Séville, huit autres joueurs basés en Europe ont été appelés : les défenseurs de Genk (Belgique) Gerardo Arteaga, de l’Ajax Amsterdam Jorge Sanchez, et de Cremonèse (Italie) Johan Vasquez; les milieux de l’Ajax Edson Alvarez, du PSV Eindhoven (Pays-Bas), Erick Gutierrez et de l’AEK Athènes Orbelin Pineda ; les attaquants de Wolverhampton (Angleterre) Raul Jiménez et de Naples Hirving “Chucky” Lozano.

Seul absent pour blessure, l’attaquant du Séville FC Jesus “Tecatito” Corona.

L’attaquant de Feyenoord Santiago Gimenez, actuel co-meilleur buteur en Europa league, n’a pas été sélectionné par “Tata” Martino.

Dans le groupe C, le Mexique débutera son Mondial le 22 novembre contre la Pologne, puis défiera l’Argentine le 26, et l’Arabie Saoudite le 30.

Après sept Coupes du monde consécutives stoppées en huitième de finale, le Mexique cherchera à au moins égaler ses deux meilleurs résultats : un quart de finale en 1970 et en 1986 lors des compétitions organisées à domicile.

Le Mexique co-organisera le Mondial-2026 avec les Etats-Unis et le Canada.