Déclarations recueillies par la TAP du sélectionneur national et des joueurs de l’équipe de Tunisie de football, dimanche à l’occasion du départ des aigles de Carthage vers la ville de Dammam (Arabie Saoudite) pour y effectuer un dernier stage de préparation avant le mondial qui se poursuivra jusqu’au 13 novembre.

Jalel Kadri (Sélectionneur national): “Le départ à Dammam va nous permettre de parfaire notre préparation en prévision du mondial de Qatar et faire en sorte que les tous les joueurs soient compétitif le jour-J. Aujourd’hui, c’est honneur voire un rêve pour moi qui se réalise en ayant la possibilité de représenter la patrie lors d’une phase finale de la coupe du monde. Le premier objectif de la qualification étant atteint, il est temps de songer à la suite pour bien représenter la Tunisie au mondial et insuffler la joie et le bonheur dans le peuple tunisien dont les ambitions sont grandes. Pour ce faire, aucun effort ne sera épargné et les joueurs sont déterminés à donner le meilleur d’eux-mêmes pour faire honneur au football tunisien”.

YAssine Merieh (Défenseur): “Le dernier stage en Arabie Saoudite sera l’occasion de palier les lacunes qui subsistent encore dans les différents compartiments de jeu et nous avons assez d’expérience pour trouver très vite des solutions et peaufiner nos automatismes et notre jeu que ce soit en défense ou en attaque. Pour moi il s’agira de ma deuxième participation d’affilée à une phase finale de la coupe du monde et j’espère être au top de ma forme pour apporter mon soutien et surtout mon expérience à mes coéquipiers”.

Zeifeddine Jaziri (attaquant): “Nos ambitions sont grandes et notre détermination également pour montrer notre vraie valeur et être à la hauteur des attentes et de la confiance que nous voue le peuple tunisien. La mission de l’attaque tunisienne sera particulièrement laborieuse face à des adversaires de taille, notamment, l’équipe de France, tenante du titre”.

Aymen Mathlouthi (gardien de but): “Heureux de faire partie de ce déplacement en Arabie saoudite, notre dernière station avant le mondial. Le stage de Dammam est très important dans notre préparation avant d’aborder la compétition et notamment le premier match face au Danemark au cours duquel on ne doit pas se rater. Je suis certains aujourd’hui que ma présence dans le groupe sera bénéfique de part mon expérience et mes qualités. Je suis actuellement compétitif et j’estime pouvoir apporter mon aide à la sélection sur et en dehors du terrain”.