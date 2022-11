30 chefs d’Etat et de gouvernement attendus au Sommet de la Francophonie à Djerba

Le directeur de la diplomatie publique et de l’information au ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens de l’étranger, et le coordinateur média du Sommet de la Francophonie, Mohamed Trabelsi, a assuré que 30 des 54 présidents et chefs de gouvernement invités ont confirmé leur participation au Sommet de la Francophonie.

Mohamed Trabelsi, qui s’exprimait sur les ondes d’une radio, vendredi 4 novembre 2022, a ajouté que le nombre de participants à ce sommet est susceptible d’augmenter.

Il a déclaré qu’il y a 361 millions de personnes qui parlent la langue française dans le monde, ce qui représente seulement 5% de la population mondiale mais 16% du produit intérieur brut mondial, en plus de la présence de deux pays du G7, la France et le Canada.

La contribution des pays francophones à la richesse mondiale est de 8%.