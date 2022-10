Mustapha Mezghani : Les migrants tunisiens d’avant et d’aujourd’hui !

Auparavant, les émigrants partaient seuls et laissaient leurs enfants en Tunisie car ils considéraient que la Tunisie était un pays où il faisait bon vivre, qui pouvait assurer l’avenir de leurs enfants (éducation, santé, etc.) mais que c’étaient eux qui devaient chercher une meilleure situation.

Si aujourd’hui les émigrants ne partent plus seuls et emmènent leurs enfants avec eux, c’est par crainte pour l’avenir de leurs enfants. Un avenir qu’ils ne voient pas ou plus rose, mais noir, dans un pays qui ne peut leur assurer le minimum pour un avenir meilleur (éducation comme ascenseur social, santé, produits alimentaires de base, etc.).

Cela est d’autant plus évident que ce sont aussi les émigrants clandestins qui emmènent leurs enfants, qui acceptent de leur faire courir le risque des « bateaux de la mort » en espérant qu’ils y survivront et auront un avenir meilleur.