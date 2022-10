Le coup d’envoi de la deuxième édition de la campagne “Train rose” de sensibilisation à l’importance du dépistage précoce du cancer du sein a été lancé, vendredi à l’aube à la gare Barcelone à Tunis.

Organisé les 21 et 22 Octobre 2022 dans le cadre d’octobre rose dédié à la lutte contre le cancer du sein, le train sillonnera les gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid et Gabès.

La caravane sanitaire se dirigera, en premier lieu, vers Sfax, et s’arrêtera à la gare d’El-Ghriba et poursuivra, ensuite son chemin vers les gares de Founi et Mezzouna à Sidi Bouzid. Elle arrivera, demain samedi, aux gares de Gabès Ville, Ghannouch (Gabès) et Skhira (Sfax).

L’événement auquel étaient présents la ministre de la Femme, Amel Belhaj Moussa, le ministre de la Santé, Ali Mrabet et le ministre du Transport, Rabii Mjidi comprend une caravane sanitaire organisée par l’Office national de la famille et de la population (ONFP) et par le ministère des affaires sociales, en partenariat, notamment, avec la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT).

L’équipe médicale et paramédicale, relevant de l’ONFP et les bénévoles d’associations et organisations mobilisés à cette occasion, assureront des consultations pour le dépistage du cancer du sein, au profit de femmes issues du milieu rural et de régions reculées pour les sensibiliser à l’importance de la détection précoce du cancer du sein qui permet de diminuer la durée du traitement et d’augmenter les chances de survie.

La campagne “Train rose” a permis, l’année dernière de réaliser plus d’un millier de consultations au cours desquelles 54 cas suspects de cancer du sein ont été recensés et 38 cas ont été soumis à un traitement.