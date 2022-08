L’équipe nationale de football des U 17 affrontera son homologue algérienne, en quarts de finale de la Coupe arabe de la catégorie qui se joueront, jeudi et vendredi à Sig.

La Tunisie a assuré sa qualification, en battant, lundi en soirée, l’équipe nationale d’Oman (2-1). Cette précieuse victoire des Tunisiens et le match nul entre le Yémen et la Libye (1-1), ont donné lieu à un classement avec trois équipes à 5 points (Yémen, Tunisie et Libye) et deux sélections à égalité parfaite (Tunisie et Libye), qui, finalement, ont été départagées au fair-play.

Avec trois succès en autant de rencontres, contre la Palestine (5-0), le Soudan (2-0) et les Emirats arabes unis (3-0), l’Algérie avait gagné son billet pour les quarts, en prenant la 1re position du groupe A, avec 9 points, alors que Pour sa part, le Yémen, une des surprises de cette 4ème édition de la coupe arabe, qui termine avec un meilleur goal-average (+3) croisera en quart de finale le Soudan, second du groupe A.

Les deux autres quarts de finale seront connus à l’issue de la 3ème et dernière journée des groupes C et D et les matchs : Maroc – Comores et Mauritanie – Irak (Gr C) et Egypte – Syrie et Liban – Arabie saoudite (Gr D) prévu ce mardi.

Le 1er du groupe C affrontera le second du groupe D et le 1er du groupe D aura comme adversaire le second du groupe C.