Le chef de Daech en Syrie éliminé, annonce le Pentagone

Le département de la Défense des États-Unis (Pentagone) a annoncé que le chef de l’organisation terroriste Daech en Syrie, Maher Al-Agal, a été tué mardi 12 juillet 2022 lors d’une frappe de drone américaine.

Selon le commandement central américain (Centcom), la frappe de drone américaine visait deux hauts dirigeants de Daech près de la ville de Jindires, dans le nord-ouest de la Syrie.

Maher Al-Agal, l’un des cinq plus hauts dirigeants de Daech et chef de l’organisation en Syrie, a été tué dans une frappe de drone, et son plus proche conseiller a été grièvement blessé.