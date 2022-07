Emission de deux timbres-poste sous le thème “Villes antiques de la Méditerranée : Testour – Takrouna”

La Poste Tunisienne émet le 11 juillet 2022 à l’instar des pays membres de l’Union pour la Méditerranée, deux timbres-poste sous le thème ” Villes antiques de la Méditerranée, Testour et Takrouna ” et ce dans le cadre de sa contribution aux activités de l’Union postale pour la Méditerranée et au renforcement de son rôle de soutien et de développement de la coopération et du partenariat avec les institutions postales euro-méditerranéennes.

La conception des maquettes de ces deux timbres-poste a été réalisée par des élèves ayant participé au Hackathon organisé par la Poste Tunisienne en partenariat avec le ministère de l’Education le 8 Mai 2022 a Tunis.

Il est à noter que la technologie de “Réalité Augmentée” a été adoptée pour ces deux timbres-poste à travers l’application “Tunisia Stamps” développée à cette finalité et disponible sur l’App Store et le Play Store. L’objectif est d’ajouter un contenu numérique à l’image des deux timbres-poste afin de fournir des informations supplémentaires sur le sujet de l’émission.

Ces deux timbres-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir du lundi 11 juillet 2022.