Inauguration de Ooredoo Experience Center

Leader sur le marché de l’innovation technologique, Ooredoo Tunisie continue à innover et à apporter les meilleures solutions et conditions technologiques à ses clients.

A cet effet, un centre d’expérience « Ooredoo Experience Center » a été inauguré le mardi 28 juin 2022 en présence des clients B2B de Ooredoo, des partenaires, des startups et des médias.

Le nouveau centre fournira des services à valeur ajoutée aux entreprises et leur permettra de découvrir des technologies innovantes en avant-première. Il hébergera des startups dans plusieurs domaines d’activité tels que l’industrie, l’agriculture et la santé et sera « the place to be » pour tester leurs solutions avec la technologie 5G.

« Notre devise chez Ooredoo est de mettre à disposition de nos clients les meilleures expériences et services. « Ooredoo Experience Center » est le premier espace du genre en Tunisie et sera dédié au développement de services à valeur ajoutée. Notre challenge est d’être les pionniers dans le domaine des nouvelles technologies et nous ne cessons pas d’innover dans l’objectif de satisfaire nos clients. » a déclaré M. Mansoor Rasheed AlKhater, CEO Ooredoo Tunisie.

Ce centre contribuera aussi au développement des entreprises et les accueillera dans les meilleures conditions en mettant à leur disposition des espaces dédiés pour tester de nouveaux produits et solutions dans un environnement personnalisé.