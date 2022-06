Un accord majeur aurait été signé entre Téhéran et Caracas

L’Iran et le Venezuela ont signé, le 11 juin 2022, un accord de coopération de 20 ans, en marge d’une visite du président vénézuélien Nicolas Maduro à Téhéran, ont rapporté les médias officiels iraniens.

Les détails du nouvel accord entre les deux pays n’ont pas encore été rendus publics, cependant, lors de sa visite, Maduro était accompagné de responsables de domaines tels que l’agriculture, la technologie, le pétrole, les communications, le tourisme et les transports, ce qui peut signifier les domaines de coopération que les deux nations ont à l’esprit.

L’Iran et le Venezuela sont tous deux soumis à de lourdes sanctions américaines et, selon Maduro, ils ont “une vision commune” des problèmes internationaux et prévoient de travailler ensemble dans la “guerre des sanctions et de trouver des moyens de les contrer avec fermeté”.

Kamel Nayri