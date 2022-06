Manouba : Appel à la régularisation de la situation professionnelle de 144 agents de santé

Les représentants de la fédération de la Santé de base et de la direction régionale de la santé à Manouba appellent à la régularisation du statut professionnel de 144 agents contractuels recrutés pour exercer dans l’hôpital de campagne de la région afin de contribuer aux efforts de lutte contre le Coronavirus.

Lors d’une séance de travail syndicale tenue récemment, ils ont demandé de maintenir les contractuels (la plupart des infirmiers, des aides soignants, des chauffeurs et agents de gardiennage et de nettoyage, etc.) à leurs postes de travail.

Les participants à cette séance de travail ont également réclamé l’amélioration des conditions de travail dans le centre de dialyse de la région, au vu de l’état délabré de son infrastructure, l’augmentation du nombre de climatiseurs au sein du centre et le respect des règles d’hygiène.

Par ailleurs, ils ont pointé le mauvais état du dispensaire d’Ennasim à Douar Hicher, après les actes de vandalisme et de vols dont il a fait l’objet, et le retard pris pour changer sa catégorisation et le transformer en un centre de classe 4 après réalisation des améliorations nécessaires.