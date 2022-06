La dynamique féministe indépendante proteste à Tunis

La dynamique féministe indépendante a organisé, vendredi après-midi, un mouvement de protestation devant le théâtre municipal à Tunis sous le signe : “Pas de retour en arrière, pas de référendum sur les libertés et les droits des femmes… l’égalité maintenant.”

Ce mouvement vient exprimer la position des organisations constituantes de la dynamique quant à l’attachement à la constitution de 2014, notamment en ce qui concerne les libertés et les droits des femmes et leur opposition à “un référendum qui porte atteinte à ces droits”, a déclaré la présidente de l’Association des femmes démocrates, Naila Zoghlami.

Dans une déclaration aux médias, Zoghlami a fait savoir qu’une réunion est prévue entre l’Association des femmes démocrates et une coalition civile regroupant d’autres associations et organisations syndicales, environnementale et de défense des droits de l’homme pour développer un programme alternatif à la non participation au dialogue national préconisé par le président de la République.

Ce programme sera annoncé lors d’un meeting dont la date sera annoncée ultérieurement, a-t-elle dit.

Il est à noter que la dynamique féministe indépendante regroupe 9 associations, à savoir l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates, l’Association Tunisienne de Recherche pour le Développement (AFTURD), l’Association Tawhida Bechikh, l’Association Kalam, l’Association Aswat Nisa, la commission de la femme ouvrière relevant de l’Union générale tunisienne du travail et la commission de la femme à la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme, l’association Espoir pour la famille et l’enfant et l’Association Joussour de Citoyenneté (le Kef).