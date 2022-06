Tunisie : Basma Makhlouf Shabou reçoit le prix International Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de France

Basma Makhlouf Shabou, docteur en sciences de l’information et directrice du département de master en sciences de l’information à la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG), a reçu officiellement le mercredi 01 Juin 2022, l’Ordre des Arts et des Lettres qui lui a été attribué par le Ministère de la Culture en France pour l’année 2021, et ce lors d’une cérémonie au siège de l’Ecole HEG à Genève (où enseigne le docteur).

Mr Patrick Lachaussée, Consul Général de France à Genève, a décerné ce prix international au Dr. Basma Makhlouf Shabou.

Ce couronnement a été attribué en reconnaissance de ses compétences, de son rayonnement dans le domaine des sciences de l’information et des archives aux niveaux international et régional et l’aboutissement d’une carrière professionnelle pleine de succès et d’excellence dans le domaine de la recherche, du développement, de la préservation, de la bonne gouvernance et de la gestion de l’information et des données.

Dr Basma Makhlouf Shabou a été classée première parmi les huit (08) meilleures femmes spécialisées dans la préservation des données, des informations et la gestion des archives et documents en Afrique pour l’année 2022, au regard de ses efforts et de sa contribution à la modernisation de ce domaine et à l’introduction de nouvelles techniques et développement des méthodes de gestion des archives et des données.

Ce titre est intervenu à l’occasion de la journée internationale de la femme (correspondant au 8 mars de chaque année), lorsque le magazine africain ArchivInfos, spécialisé dans le domaine de la mise à jour et de la protection des archives et du traitement de l’information, a choisi dans son édition 2022 le Dr Basma Makhlouf Shabou comme le meilleur et le plus éminent expert dans ce domaine en Afrique.

L’ordre des Arts et des Lettres est une décoration honorifique française qui, gérée par le ministère de la Culture, récompense ” les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde “.