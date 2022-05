Tunisie : Soumoud entame l’élaboration d’un texte complétant le décret-loi sur le Comité pour la nouvelle République

Le coordinateur de la coalition “Soumoud”, Houssem Hammi, a fait savoir que l’organisation a entamé l’élaboration d’un projet de décret-loi complétant le décret-loi n°30 portant création du Haut comité national consultatif pour la nouvelle République, et ce après avoir obtenu, hier jeudi, l’accord du doyen Sadok Belaïd, président-coordinateur du comité.

Dans une déclaration accordée vendredi à l’agence TAP, Hammi a précisé que le projet de décret fera l’objet de débats entre plusieurs organisations et partis politiques avant de le soumettre à Sadok Belaïd qui, à son tour, le remettra au président de la République Kaïs Saïed.

Il a précisé que la rencontre tenue hier jeudi, au palais de Dar Dhiafa à Carthage, avec le président du comité consultatif s’inscrit dans le cadre de l’initiative de Soumoud annoncée mardi dernier.

En effet, l’initiative de ce collectif prévoit que le doyen Sadok Belaïd invite des organisations nationales et des partis politique, n’ayant pas participé au système de corruption et de terrorisme de l’avant 25-juillet ainsi que des doyens des facultés de droit et des sciences juridiques et politiques à une rencontre de concertation, à se concerter sur un projet de décret-loi complémentaire du décret n°30, et le soumettre au président de la République.

L’initiative de “Soumoud” propose, en outre, que les participants aux concertations sur le projet de décret-loi, appellent le président de la République, à reporter, au 23 octobre 2022, le référendum prévu le 25 juillet prochain et au 9 avril 2023, les élections législatives programmées pour le 17 décembre 2022.

L’objectif étant de mener à bien le dialogue et de donner des alternatives consensuelles.