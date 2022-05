DIRECT SPORT – Espérance de Tunis : 3 jours de repos pour l’algérien Abdelkader Badrane

L’Espérance sportive de Tunis a fait savoir vendredi, via sa page officielle Facebook, que la blessure du défenseur algérien de son équipe première de football, Abdelkader Badrane ne revêt aucune gravité.

“Les examens médicaux passés par le joueur ont montré qu’il ne souffre d’aucun traumatisme et qu’il se porte bien”, a indiqué le club.

Badrane avait été évacué la veille sur civière après s’être télescopé avec le gardien de but sang et or Sedki Debchi et un attaquant de l’US Monastir, avant de perdre connaissance. Trois jours de repos sont requis pour ce dernier.