DIRECT SPORT – Roland-Garros : soirée tranquille pour Djokovic

Pour son premier match en Grand Chelem de la saison, le N.1 mondial et tenant du trophée Novak Djokovic a vécu une soirée tranquille à Roland-Garros, vainqueur 6-3, 6-1, 6-0 en moins de deux heures du gaucher japonais Yoshihito Nishioka (99e) au premier tour lundi.

Redevenu lui-même après un premier trimestre entamé par l’invraisemblable feuilleton de son expulsion d’Australie et passé quasiment à l’arrêt, faute de vaccin contre le Covid-19, Djokovic est en quête sur la terre battue parisienne d’un 21e trophée en Grand Chelem qui lui permettrait d’égaler le record détenu par Nadal depuis son sacre à l’Open d’Australie en janvier.

Au lendemain de ses 35 ans, le Serbe a eu les honneurs de la première session de soirée de l’édition 2022.

Sans être exceptionnel, Djokovic a fait largement le nécessaire pour écarter Nishioka en trois sets, même si le gaucher japonais l’a davantage poussé à travailler à l’échange que le score pourrait l’indiquer. A l’image du tout premier jeu qui a duré de neuf minutes.

“Nole”, qui s’est imposé à Rome mi-mai – son premier titre depuis plus de six mois -, a plus particulièrement fait la différence en début de deuxième manche, où on l’a vu serrer les poings à répétition.

Au deuxième tour, il affrontera soit le Slovaque Alex Molcan, entraîné par l’ancien coach de Djokovic, Marian Vajda, soit l’Argentin Federico Coria (59e).